Новоизбранный президент Аргентины переходит в иудаизм

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей переходит в иудаизм. Bloomberg передает, что по прибытии в Нью-Йорк (это его первая зарубежная поездка) Милей направился к могиле известного ортодоксального еврейского раввина Менахема-Мендел Шнеерсона.

По словам одного из представителей Милея, президент Аргентины, выросший в католической среде, переходит в иудаизм. В субботу он принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от раввина.

Милей хочет сделать в Аргентине одно из самых произраильских правительств в истории страны, «в то время как другие латиноамериканские страны выступили против стратегии премьер-министра Биньямина Нетаньяху по искоренению ХАМАС».

В Аргентине проживает самое большое еврейское население региона. Милей ранее не раз говорил о планах посетить Израиль и перенести посольство Аргентины из Тель-Авива в Иерусалим.