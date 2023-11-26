Жены мобилизованных в России запустили флешмоб с наклейками «Верните мужа». Об этом говорится в Telegram-канале движения родственников мобилизованных «Пути домой».

В публикации сообщается, что движение инициировало акцию с наклейками. Во вторник утром в Telegram-канале движения были опубликованы фотографии автомобилей из Ижевска, Орла, Барнаула и других городов России. На задних стеклах этих машин можно увидеть стикеры с надписями «Верните мужа!», «Я за*балась» и «Верните зятя…»

Этот флешмоб последовал за публикацией петиции жен мобилизованных против бессрочной мобилизации. В петиции, обращенной к российскому народу, говорится: «Мы понимаем, что в будущем никто не защищен от нашей участи. Мы не только жаждем освободить наших любимых, но и хотим выбить минимальные правовые гарантии для всех».