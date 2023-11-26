28 ноября 2023 года временные поверенные в делах США и Германии, а также посол Франции были по отдельности вызваны в МИД Азербайджана, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, во время встреч было отмечено, что новостной портал Abzas Media при участии организаций, зарегистрированных в США, Германии и Франции, осуществляет незаконные финансовые операции и что посольства указанных стран вовлечены в эту деятельность.

Кроме того, дипломатам указали, что Агентство международного развития США, Freedom Now, New Democracy Fund и другие организации, нарушив правила предоставления грантов, осуществляли незаконный перевод денег в Азербайджан для финансирования деятельности Abzas Media.

Было подчеркнуто, что, согласно законодательству Азербайджанской Республики о грантовой деятельности и грантовых договорах, грантовые договоры подлежат государственной регистрации в соответствии с определенной процедурой, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрации, является серьезным нарушением законодательства Азербайджана.

Согласно международной практике и закону Азербайджанской Республики «О СМИ», не допускается финансирование субъекта местных СМИ физическими или юридическими лицами и госструктурами зарубежных стран, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство заявило, что действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана, противоречащие упомянутому законодательству, также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Азербайджан осуждает эту деятельность, которая противоречит законодательству страны и направлена на вмешательство в его внутренние дела.

До сведения дипломатов трех стран было доведено, что в связи с указанными фактами Азербайджан оставляет за собой право принимать меры в соответствии с национальным законодательством.