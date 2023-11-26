Воюющий за Украину азербайджанец получил ранения

Курсант Полицейской академии Украины, азербайджанец Ибрагим Пашаев получил ранения в ходе боевых действий.

Пашаев, выросший в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, является уроженцем Зангибасарского района Западного Азербайджана. Он записался добровольцем на фронт и участвовал в боях в Донецкой области. Пашаев также является сотрудником Главного управления Национальной полиции Украины.

В настоящее время он проходит лечение в одном из госпиталей Киева.