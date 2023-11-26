Симонян: Карабаха для Армении не существует

«Что значит, решен ли карабахский вопрос? В чем разрешенность или неразрешенность карабахского вопроса? У Республики Армения подобного вопроса сейчас нет. Республика Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входит Карабах. Мы об этом, наверное, говорили уже раз восемь за последние год-полтора», - заявил Симонян.

Он добавил, что главное для Армении сейчас – это подписание мирного договора с Азербайджаном.