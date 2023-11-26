Генсек НАТО призвал активнее помогать Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс быть готовым к усилению боевых действий в Украине, и в связи с этим активизировать военные поставки Киеву.

Соответствующее заявление генсек сделал, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

«Мы, безусловно, обсудим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия в Украине и серии ударов беспилотников. Мы должны быть готовы к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает еще более важной активизацию государствами - членами НАТО помощи Киеву», - сказал Столтенберг.