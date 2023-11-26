Турецкая лира идет на дно

На финансовом рынке Турции отмечается заметный рост курсов основных валют к турецкой лире, передает деловое издание Dünya.

В частности, курсы доллара США и евро приближаются к историческим максимумам. Сегодня на Стамбульской фондовой бирже американская валюта открыла торги на уровне 28,9330 лиры, тогда как европейская торговалась у отметки 31,6820 лиры.

Эти данные свидетельствуют о повышенной волатильности на валютном рынке страны. Для сравнения, вчера соотношение доллара к лире составляло 28,9100 лиры, а евро продавался по курсу 31,6010 лиры.