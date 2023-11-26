Хаменеи собрал ВМС Ирана из-за «Дуайта Эйзенхауэра»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил свое мнение о значимости Военно-морских сил Ирана в качестве значительного потенциала для страны. В своем выступлении на встрече с командирами и должностными лицами Военно-морских сил Ирана он подчеркнул необходимость развития военно-морского флота, передает Iran Press.

В ходе встречи Хаменеи особо отметил важность военно-морского флота для поддержки экономической политики ИРИ. Он также подчеркнул важность открытия новых возможностей для повышения авторитета Ирана в мире.

Лидер Ирана оценил прогресс ВМФ как «впечатляющий».

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, в свою очередь, подчеркнул, что расширение влияния на море и опора на технологии являются двумя основными направлениями политики ВМФ в контексте укрепления мощи Ирана.

В понедельник, 27 ноября, в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американская ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» прошла через Ормузский пролив в воды Персидского залива. В состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат «Лангедок».