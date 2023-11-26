Европа скоро запретит российские алмазы

В ближайшее время Европейский союз одобрит запрет на торговлю российских алмазов в рамках 12-го пакета санкций, сообщает телеканал France 24. По словам представителей Еврокомиссии, такая мера должна усилить давление на военную экономику России перекрыть поток средств, идущих на покупки боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов у Северной Кореи и Ирана.

Как отмечает французское издание, предложения по 12-му пакету антироссийских санкций обсуждались продолжительное время, поскольку европейским чиновникам было трудно договориться о том, как наилучшим образом ограничить торговлю алмазами.

«Поскольку драгоценные камни небольшого размера и чрезвычайно ценны, их легко и прибыльно переправлять контрабандой. Они могут легко смешаться с другими драгоценными камнями. Необработанные алмазы меняют вес и внешний вид по мере того, как их ограняют, полируют и в конечном итоге вставляют в ювелирные изделия», - пишет издание.

В рамках нового пакета под санкции могут попасть более 120 россиян. Также будут введены новые экспортные ограничения и новые меры, контролирующие цены на российскую нефть. Для одобрения санкций потребуется согласие 27 стран-членов ЕС. В случае положительного решения ограничения для России будут введены в ближайшие дни.