Глава МИД Латвии о больших потерях россиян

Страны-члены НАТО должны помогать Украине работать над сдерживанием России «на всех 360 градусах» по периметру, заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе.

«Всем нужно время, чтобы понять, какой угрозой является Россия. Как решать эту проблему на долгую перспективу: это 360 градусов. Это конвенционное вооружение, ПВО, киберзащита, борьба с дезинформацией», - сказал Кариньш.

Относительно контрнаступления украинских войск глава МИД Латвии отметил, что это вопрос ожиданий: «Если было ожидание, что контрнаступление будет скорым и случится за ночь, то этого не было. Но если мы взглянем на реальные цифры, увидим, сколько военной техники и живой силы россиян уничтожается каждый день».