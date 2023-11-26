Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана

В связи с завозами инфекции из приграничных стран с апреля 2023 года среди населения Азербайджана были зарегистрированы спорадические вспышки заболевания корью (единичные очаги кори). Распространение инфекции наблюдается преимущественно среди детей. За минувший период в стране зарегистрировано 284 случая инфицирования корью. 12% (35 человек) подтвержденных случаев приходится на взрослых и пожилых людей. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана.

Согласно сообщению, эпидемиологический анализ случаев инфицирования показывает, что основной причиной заражения является уклонение от вакцинации. В основном это необоснованные отказы от вакцинации. Так, 95% инфицированных пациентов – дети, не привитые согласно «Календарю профилактических прививок». В связи со сложившейся ситуацией, учитывая более благоприятную среду для распространения воздушно-капельных инфекций в результате тесного контакта детей в коллективах (особенно школах-интернатах), закрытых учреждениях (детских домах, санаториях), во всех медицинских учреждениях Азербайджана ведется профилактическая прививочная работа. В то же время усилен контроль за активным выявлением детей, исключенных из плановой вакцинации по причине возраста, и привлечением их к срочной вакцинации.

В заявлении Минздрава также говорится, что в очагах инфицирования проводятся противоэпидемические мероприятия, выявляются лица, контактировавшие с заболевшими, осуществляется медицинское наблюдение в течение 21 дня. С целью профилактики, учитывая эпидемиологическую ситуацию, среди населения среднего и пожилого возраста будет применяться вакцина против кори и краснухи.

Что касается выявления кори у 8 студентов Азербайджанского технического университета (АТУ), в Минздраве отметили, что в течение ноября из АТУ поступил запрос на одного студента с подозрением на заражение корью. По результатам проведенного обследования и анализов диагноз не подтвердился.