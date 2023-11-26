Восемь лет за принуждение к проституции

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 61-летней Парваны Гулиевой (имя и фамилия изменены - ред.), которая обвинялась в принуждении женщин к проституции в Турции.

Как стало известно haqqin.az, преступные деяния Гулиевой были совершены около 10 лет назад. Она обещала потерпевшим устроить их на работу на фабрике в турецком городе Ялова с заработком в 15-20 манатов в день. Гулиева была депортирована из Турции в 2019 году, а привлекли ее к уголовной ответственности в 2022-м. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно обвинению, Гулиева, запугав женщин и отобрав паспорта, заставляла их заниматься проституцией. Обвиняемая не признала себя виновной. По ее словам, потерпевшие сами отправились в Турцию для занятия древнейшей профессией, и что взамен на проживание в ее доме и еду брала у этих женщин по 300 манатов в месяц.

Потерпевшие же отрицали все сказанное Гулиевой и утверждали, что их обманули.

Решением суда Гулиеву приговорили к 8 годам 3 месяцам лишения свободы. Ее арестовали в зале суда.