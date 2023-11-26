Влиятельные аналитики предрекают спад инфляции в Азербайджане

FS прогнозирует, что в 2024 году экономический рост в Азербайджане составит 3,1%, номинальный ВВП достигнет 168,6 млрд манатов, а ВВП на душу населения – 16 115 манатов.

«Наша команда по нефтегазовой отрасли прогнозирует, что среднегодовые цены на нефть вырастут с 80 долларов США за баррель в 2023 году до 83 долларов США за баррель в 2024 году.

Более высокие цены на нефть и объемы нефтедобычи в следующем году ускорят экономический рост. Согласно нашим ожиданиям, в 2024 году среднегодовая инфляция составит 7,5%, а к концу 2024 года снизится до 6,2%. В то же время, по нашим прогнозам, Центробанк Азербайджана снизит учетную ставку к концу 2024 года до 8,25%», - говорится в прогнозе.