Главы «Моссада» и ЦРУ в Катаре

Глава израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа находится в Дохе, куда он прибыл для переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и высокопоставленными катарскими чиновниками, сообщает Times of Israel.

По сведениям издания, это уже третья поездка Барнеа в Катар с начала войны, он также принимал в Израиле высших катарских чиновников, поскольку Доха выступает посредником между Израилем и ХАМАС.

Нынешний визит состоялся после того, как Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия на два дня, чтобы освободить еще как минимум 20 заложников из Газы.

Ранее стало известно, что на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен в третий раз с начала войны посетит Ближний Восток.