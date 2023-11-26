Турция не пустит Швецию в НАТО без истребителей

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем признал, что поставки истребителей F-35 в Турцию и ратификация заявки Швеции на вступление в НАТО являются взаимосвязанными вопросами.

По словам шведского министра, ратификация Анкарой заявки Стокгольма о вступлении в НАТО зависит от поставок F-35 Турции.

«Мы уже знаем, что эти два вопроса взаимосвязаны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже говорил об этом в сентябре. Это, как говорится, просто очень плохо хранимый секрет. Но мы должны помнить, что Швеция уже выполнила требования для вступления в НАТО», - подчеркнул Тобиас Биллстрем.