Фонд страхования вкладов выплатил рекордные 65 млн за один день

Фонд страхования вкладов выплатил рекордную сумму компенсации в первый день выплат по застрахованным вкладам находящегося в процессе ликвидации ОАО Muğanbank.

Компенсационные выплаты начались 27 ноября. Они осуществляются через филиалы ОАО Azerbaijan International Bank и ОАО Kapital Bank, выбранных в качестве банков-агентов.

За один день 1 849 застрахованных вкладчиков получили компенсацию в размере более 65 миллионов манатов. Это примерно 32 процента от запланированных компенсационных выплат.

Выплаты продолжаются. Фонд напоминает вкладчикам, что компенсационные выплаты будут осуществляться в соответствии с законом, и нет никакого повода для беспокойства. Согласно статье 28.5 закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов», компенсационная выплата производится не позднее чем через 30 календарных дней со дня получения заявления вкладчиков.

Более подробную информацию о порядке выплат компенсации можно получить на сайте Фонда страхования вкладов.