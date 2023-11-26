Представители Европарламента смогут постоянно присутствовать в Киеве

Европарламент (ЕП) и Верховная Рада Украины заключили меморандум о взаимопонимании, который среди прочего позволяет представителям органа постоянно присутствовать в Киеве. Об этом в соцсети X сообщила глава ЕП Роберта Метсола.

Документ был подписан в Брюсселе, Украину представлял спикер парламента Руслан Стефанчук.

«В преддверии решения, которое будет принято в следующем месяце относительно будущего Украины в Евросоюзе, я горжусь тем, что сегодня мы выводим сотрудничество между Европарламентом и парламентом Украины на новый уровень. Продление этого меморандума о взаимопонимании сблизит наши парламенты и наши народы», - написала Метсола.

На пресс-конференции по итогам заключения меморандума она назвала это важным шагом Украины на пути к членству в Евросоюзе (ЕС).

Это важный и символический шаг для укрепления наших отношений. Это также практический путь, посредством которого мы поможем Украине готовиться к членству. Это партнерство будет усилено нашим решением обеспечить постоянное присутствие в Киеве», - сказала Метсола. Она также призвала страны ЕС как можно оперативнее утвердить выделение Киеву 50 млрд евро на 2024-2027 годы.