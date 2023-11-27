Cоздатель керамического бронежилета найден мертвым
Создатель керамического бронежилета Борис Балашов был найден мертвым в своей московской квартире.
Причиной смерти 98-летнего Балашова стала острая сердечная недостаточность.
Борис Балашов родился 20 августа 1925 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса. Получил патенты на 50 изобретений. В 1989 году награжден Государственной премией за керамическую броню.
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