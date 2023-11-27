Cоздатель керамического бронежилета найден мертвым

Создатель керамического бронежилета Борис Балашов был найден мертвым в своей московской квартире.

Причиной смерти 98-летнего Балашова стала острая сердечная недостаточность.

Борис Балашов родился 20 августа 1925 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса. Получил патенты на 50 изобретений. В 1989 году награжден Государственной премией за керамическую броню.