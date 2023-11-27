Президент Чехии призвал дать Украине все: иначе это будет провалом Запада

Запад должен дать Украине все необходимое, чтобы страна могла успешно восстановить контроль над своей территорией. Об этом президент Чехии, генерал армии в отставке Петр Павел сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для успешного выполнения миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: все, что меньше, будет нашим провалом. А победа России обернется против нас в будущем, потому что она укрепит их мнение, что они могут добиться своего силой, и позволит всем режимам по всему миру рассчитывать на слабость западных демократий», — сказал президент Чехии, отвечая на вопрос о ситуации в Украине.