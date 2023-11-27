Президент Чехии призвал дать Украине все: иначе это будет провалом Запада
Запад должен дать Украине все необходимое, чтобы страна могла успешно восстановить контроль над своей территорией. Об этом президент Чехии, генерал армии в отставке Петр Павел сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для успешного выполнения миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: все, что меньше, будет нашим провалом. А победа России обернется против нас в будущем, потому что она укрепит их мнение, что они могут добиться своего силой, и позволит всем режимам по всему миру рассчитывать на слабость западных демократий», — сказал президент Чехии, отвечая на вопрос о ситуации в Украине.
Петр Павел отметил, что в Украине складывается неблагоприятная обстановка для продолжения контрнаступательных операций. По его словам, предстоящая зима в Украине будет «чрезвычайно сложной», потому что в стране не смогли восстановить всю инфраструктуру, разрушенную войсками РФ прошлой зимой. «Населению будет тяжело, а с учетом нерешительности стран, которые сейчас поддерживают Украину, будет расти чувство разочарования», — считает Павел.
По его словам, Россия производит больше крупнокалиберных боеприпасов, больше танков, набирает больше солдат, а также ведет переговоры с разными странами о поставках вооружений, например, с Северной Кореей. «Если упустим возможность поддержать Украину, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы», — сказал президент Чехии.
«...Мы не выполнили свое обещание обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, обучение F-16 идет не так быстро, как должно», — сказал президент Чехии.