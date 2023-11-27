Арестован глава «Kanal 13»

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении руководителя интернет-телеканала «Kanal 13» Азиза Оруджева.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой было обеспечено представление следственного органа. Согласно постановлению, в отношении Азиза Оруджева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

Отметим, что Азиз Оруджев был задержан накануне. Его дом обыскали. Оруджеву было предъявлено обвинение по статье 188 УК Азербайджана (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка).