США пригрозили Турции

По его словам, США предупреждают, что могут отследить операции турецких фирм, которые пользуются американскими системами, программным обеспечением, либо торгуют с США.

После начала войны в Украине Турция удвоила поставки товаров в Россию, заменяя ушедшие западные компании. По итогам первого полугодия 2023 года турецкий экспорт в РФ достиг рекордных $4,9 млрд против $2,6 млрд за тот же период годом ранее. Это вызывает недовольство в Вашингтоне, который второй раз с начала года отправляет в Турцию делегацию чиновников Минфина во главе с «куратором» санкций и директором финансовой разведки Брайаном Нельсоном. В ходе визита Нельсон будет обсуждать соблюдение американских санкций в отношении России, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники.

По их словам, США уже предупредили несколько турецких компаний о вторичных мерах, включая финансовые санкции, которые отрежут им доступ к западной банковской системе.