И Нигер угрожает Западу полчищами мигрантов

В Нигере генерал Абдурахман Тчиани, возглавляющий «Национальный совет по защите отечества», подписал постановление об отмене закона, карающего за незаконную перевозку мигрантов , передает BBC.

Этот шаг руководства, пришедшего к власти в результате государственного переворота, вызвал обеспокоенность в международном сообществе. Закон, принятый в 2015 году в ответ на массовый поток мигрантов и просителей убежища в Европу, сыграл ключевую роль в борьбе с контрабандой людей.

Отмечается, что через Нигер, граничащий с Алжиром и Ливией, следует один из маршрутов, по которому идет поток мигрантов, желающих попасть в Европу.

Отмена данного закона рассматривается как "серьезный удар" по стратегии Европейского Союза в области миграционной политики, пишет BBC. По данным телеканала, с начала года в Европу прибыло более 90 000 африканских мигрантов, что является рекордным показателем с 2017 года.

Отмена закона может усилить потоки мигрантов из Африки, что, по мнению наблюдателей, является частью стратегии новой хунты для противодействия международному давлению.