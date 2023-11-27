Страны Балтии отказываются быть на одном мероприятии с Россией

Министры иностранных дел стран Балтии объявили во вторник, что не будут участвовать во встрече совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье в конце недели, на которой ожидается министр иностранных дел России. Об этом пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на совместное заявление, обнародованное МИД Эстонии.

«Мы глубоко сожалеем о решении разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову присутствовать на 30-й сессии совета министров ОБСЕ в Скопье. Для России это еще одна возможность распространить свою пропаганду, — цитирует агентство заявление. — Присутствие Лаврова на заседании совета министров ОБСЕ также чревато легитимацией законного членства России-агрессора в нашем сообществе свободных наций, принижением чудовищных преступлений, совершенных Россией, и предоставлением ей возможности грубо нарушать и попирать основополагающие принципы и обязательства ОБСЕ».

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, не будем принимать в этом участия и не возьмем на себя ответственность за последствия, к которым это приведет», — сказано в тексте.