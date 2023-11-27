В России обвинили США в планах свергнуть Путина

США поставили цель сменить власть в России и организовать внутрироссийскую смуту, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты», - сказал Рябков.

По его словам, в этих условиях конфронтационный сценарий между Москвой и Вашингтоном стал «данностью, из которой надо исходить».

Рябков не исключил, что дальнейшая эскалация со стороны США может привести к разрыву российско-американских дипломатических отношений. Он добавил, что не берется «прогнозировать, что именно возьмет верх» в американской политике.