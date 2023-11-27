Путин пугает призраком революции и обвиняет царя

Глава России выразил уверенность в том, что церковь в России, хоть и отделена от государства, неразрывно связана с обществом и человеком. "Да, церковь отделена от государства. И патриарх [Кирилл] не раз мне говорил: несмотря на это, у нас сложились уникальные отношения между церковью и государством. Что хотел бы в этой связи заметить: ну нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен", — подчеркнул Путин.

Путин акцентировал внимание на уроках истории, подчеркнув, что современному поколению необходимо помнить о событиях 1917 года, распаде СССР и последствиях этих событий.

"Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор - даже спустя десятилетия - расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа - русских, белорусов и украинцев", — добавил он.

По словам Путина, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги "не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой". "И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем", — подытожил президент РФ.