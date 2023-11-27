По сведениям агентства, исключение будет сделано только для грузового транспорта.

Правительство Финляндии решило закрыть границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщило со ссылкой на правительство республики агентство Reuters.

Ранее Финляндия почти полностью закрыла свою границу с Россией, оставив открытым только один контрольно-пропускной пункт. Это решение было принято из-за резкого увеличения числа просителей убежища из третьих стран, прибывающих через Россию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предполагает, что это могло быть спланировано Россией как ответ на вступление Финляндии в НАТО и усиление оборонного сотрудничества с США. Кремль отвергает такие обвинения.

В ноябре через российско-финскую границу въехали около 900 просителей убежища из различных стран. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует миграцию как инструмент, дабы оказать давление на другие страны Европы.