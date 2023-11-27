Финляндия наглухо заперла границу с РФ новость дополнена
Правительство Финляндии решило закрыть границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщило со ссылкой на правительство республики агентство Reuters.
По сведениям агентства, исключение будет сделано только для грузового транспорта.
Ранее Финляндия почти полностью закрыла свою границу с Россией, оставив открытым только один контрольно-пропускной пункт. Это решение было принято из-за резкого увеличения числа просителей убежища из третьих стран, прибывающих через Россию.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предполагает, что это могло быть спланировано Россией как ответ на вступление Финляндии в НАТО и усиление оборонного сотрудничества с США. Кремль отвергает такие обвинения.
В ноябре через российско-финскую границу въехали около 900 просителей убежища из различных стран. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия использует миграцию как инструмент, дабы оказать давление на другие страны Европы.