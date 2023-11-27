Милли Меджлис ответил Симоняну

Спикер парламента Армении Ален Симонян в заявлении журналистам от 28 ноября в очередной раз исказил существующие в регионе реалии и высказал далекие от истины мнения. Об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса Азербайджана относительно сегодняшних высказываний спикера парламента Армении Алена Симоняна.

В заявлении подчеркивается, что Симонян пытается "выслужиться перед своими иностранными покровителями", игнорируя исторический контекст 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией.

"Иного объяснения последним высказываниям дать невозможно. Это желание стереть из памяти факт 30-летней оккупации Арменией международно признанных территорий Азербайджана и снять это черное пятно армянской истории с повестки дня международной общественности Симонян пытается завуалировать под видом взгляда в будущее", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Симоняну стоит признать ответственность Армении за вынужденное перемещение более миллиона азербайджанцев в результате политики этнической чистки, Ходжалинский геноцид и разрушение городов и сел во время оккупации, но, по мнению Милли Меджлиса, это маловероятно.