США против Ильхама Алиева: два шага назад главная тема
Госсекретарь Энтони Блинкен решил устранить дипломатическую и политическую напряженность между Вашингтоном и Баку, возникшую в результате заявлений его помощника по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сделанных в ходе слушаний, которые были организованы армянским лобби в Конгрессе США под абсурдным названием «Будущее Нагорного Карабаха».
Как уже сообщалось, накануне Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением восстановить испорченные отношения.
Официальная реакция азербайджанской стороны по этому поводу уже известна читателям haqqin.az, а потому остановимся на некоторых важных моментах.
Во-первых, госсекретарь Блинкен фактически дезавуировал сделанное в Конгрессе США заявление своего помощника Джеймса О'Брайена о том, что США в ответ на сентябрьскую операцию в Карабахе приостанавливают официальные контакты с Азербайджаном на высоком уровне, фактически признав его ошибкой (хотя на самом деле не вызывает сомнений тот факт, что О'Брайен выступал на слушаниях в Конгрессе не от себя лично, а от имени руководства Госдепартамента США - ред.).
Помимо этого, Энтони Блинкен попросил президента Алиева позволить оскандалившемуся Джеймсу О'Брайену посетить в декабре Баку.
Таким образом, официальный Вашингтон сделал шаг назад от позиции, публично высказанной всего две недели назад по отношению к Азербайджану в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.
В ответ на просьбу госсекретаря США президент Алиев заявил, что готов пойти навстречу, но при условии, что американская сторона, в свою очередь, снимет необоснованное ограничение на визиты в Вашингтон высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Условие главы государства было принято, в результате, одна из санкций, которые США пытались наложить на Азербайджан, была снята.
Второй важный момент заключается в осознании Соединенными Штатами того факта, что невозможно продвигать армяно-азербайджанские мирные переговоры в вашингтонском формате, оказывая на Азербайджан дипломатическое и политическое давление и восстанавливая действие 907-й поправки.
Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента, сообщив журналистам о телефонном разговоре Блинкена и Алиева, отметил, что госсекретарь США приветствовал усилия азербайджанского лидера по подписанию «твердого и достойного мирного соглашения» с Арменией.
Словом, налицо стремительная «смена декораций»: и двух недель не прошло с момента, когда Джеймс О'Брайен заявил в Конгрессе США, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет мира, а вот в наличии такого желания у президента Азербайджана он сильно сомневается, и вот уже босс О'Брайена публично выражает уверенность в приверженности Ильхама Алиева миру в регионе и приветствует его усилия в этом направлении.
Наконец, третий важный момент заключается в том, что Энтони Блинкен подтвердил важность сохранения прочных отношений между США и Азербайджаном.
«Госсекретарь обсудил наши прочные отношения с Азербайджаном, отметил недавние моменты, вызывающие обеспокоенность в этих отношениях, а также рассказал о возможностях укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важности взаимодействия на высоком уровне», — сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер на официальном сайте ведомства.
Таким образом, Госдепартамент признал серьезные ошибки, допущенные дипломатией США на Южном Кавказе, и подтвердил, что Вашингтон не может добиться успеха в этом регионе, односторонне поддерживая Армению и не имея прочных и стабильных отношений с Азербайджаном.
И вот теперь возникает закономерный вопрос: неужели руководство Госдепартамента было настолько оторвано от реальности, что не могло заранее просчитать вполне ожидаемую реакцию Азербайджана?
Конечно же, просчитывали! Но, похоже, все-таки, решили попытаться, используя определенные дипломатические и политические рычаги давления на Баку, повлиять на позицию президента Азербайджана. По-видимому, окружение госсекретаря Блинкена смогло убедить своего босса, что, объявив о заморозке контактов с Азербайджаном на высоком уровне и направив в Баку сигнал о намерении США прибегнуть к более серьезным экономическим санкциям и восстановить действие 907-й поправки, им удастся вынудить президента Алиева отступить.
На поверку же в очередной раз выяснилось, что в Вашингтоне явно недооценивают политическую волю и решимость президента Азербайджана, когда дело касается национальных интересов его страны.
Как известно, официальный Баку практически сразу же после откровенно проармянского заявления в Конгрессе помощника госсекретаря США заявил, что замораживает с Вашингтоном все контакты на высшем уровне, а также аннулирует въездные визы в Азербайджан для всех высокопоставленных американских чиновников.
Помимо этого, в ответ на демонстративно предвзятое отношение США и попытки оказать давление на Азербайджан официальный Баку заявил, что не будет участвовать в переговорах с Арменией в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Тем самым было поставлено под сомнение будущее вашингтонского формата армяно-азербайджанского мирного процесса, в который лично Энтони Блинкен вложил огромные усилия и время, а также в целом вся американская дипломатия на Южном Кавказе, проводившаяся на протяжение последних двух лет.
В Вашингтоне, судя по реакции главы Госдепартамента, все это проанализировали и в итоге сделали первый шаг по ослаблению напряженности в отношениях с Баку.
Подоплека обращения Энтони Блинкена к президенту Алиеву с просьбой разрешить Джеймсу О'Брайену прилететь в Баку в расшифровке не нуждается: Вашингтон пытается еще до конца 2023 года вернуть стороны за стол переговоров и подписать между Арменией и Азербайджаном мирный договор.
В этой связи многое проясняет реплика президента Алиева, заявившего Блинкену в ходе телефонного разговора, что причины задержки подписания мирного договора следует искать на армянской стороне, поскольку именно Ереван задержал на 70 дней ответ на представленный Азербайджаном последний вариант проекта мирного соглашения.
Другими словами, глава государства дал ясно понять, что, если США действительно хотят форсировать достижение мира на Южном Кавказе, то им, учитывая контрпродуктивность политики давления на Азербайджан, придется использовать рычаги своего влияния на Армению.
В создавшейся ситуации остается лишь посочувствовать помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену, которому предстоит в Баку изрядно попотеть, чтобы устранить ущерб, нанесенный американо-азербайджанским отношениям…