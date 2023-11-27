Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:49

Госсекретарь Энтони Блинкен решил устранить дипломатическую и политическую напряженность между Вашингтоном и Баку, возникшую в результате заявлений его помощника по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сделанных в ходе слушаний, которые были организованы армянским лобби в Конгрессе США под абсурдным названием «Будущее Нагорного Карабаха». Как уже сообщалось, накануне Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением восстановить испорченные отношения. Официальная реакция азербайджанской стороны по этому поводу уже известна читателям haqqin.az, а потому остановимся на некоторых важных моментах.

Во-первых, госсекретарь Блинкен фактически дезавуировал сделанное в Конгрессе США заявление своего помощника Джеймса О'Брайена о том, что США в ответ на сентябрьскую операцию в Карабахе приостанавливают официальные контакты с Азербайджаном на высоком уровне, фактически признав его ошибкой (хотя на самом деле не вызывает сомнений тот факт, что О'Брайен выступал на слушаниях в Конгрессе не от себя лично, а от имени руководства Госдепартамента США - ред.). Помимо этого, Энтони Блинкен попросил президента Алиева позволить оскандалившемуся Джеймсу О'Брайену посетить в декабре Баку. Таким образом, официальный Вашингтон сделал шаг назад от позиции, публично высказанной всего две недели назад по отношению к Азербайджану в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. В ответ на просьбу госсекретаря США президент Алиев заявил, что готов пойти навстречу, но при условии, что американская сторона, в свою очередь, снимет необоснованное ограничение на визиты в Вашингтон высокопоставленных чиновников Азербайджана.

Условие главы государства было принято, в результате, одна из санкций, которые США пытались наложить на Азербайджан, была снята. Второй важный момент заключается в осознании Соединенными Штатами того факта, что невозможно продвигать армяно-азербайджанские мирные переговоры в вашингтонском формате, оказывая на Азербайджан дипломатическое и политическое давление и восстанавливая действие 907-й поправки. Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента, сообщив журналистам о телефонном разговоре Блинкена и Алиева, отметил, что госсекретарь США приветствовал усилия азербайджанского лидера по подписанию «твердого и достойного мирного соглашения» с Арменией. Словом, налицо стремительная «смена декораций»: и двух недель не прошло с момента, когда Джеймс О'Брайен заявил в Конгрессе США, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет мира, а вот в наличии такого желания у президента Азербайджана он сильно сомневается, и вот уже босс О'Брайена публично выражает уверенность в приверженности Ильхама Алиева миру в регионе и приветствует его усилия в этом направлении. Наконец, третий важный момент заключается в том, что Энтони Блинкен подтвердил важность сохранения прочных отношений между США и Азербайджаном. «Госсекретарь обсудил наши прочные отношения с Азербайджаном, отметил недавние моменты, вызывающие обеспокоенность в этих отношениях, а также рассказал о возможностях укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важности взаимодействия на высоком уровне», — сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер на официальном сайте ведомства.

Таким образом, Госдепартамент признал серьезные ошибки, допущенные дипломатией США на Южном Кавказе, и подтвердил, что Вашингтон не может добиться успеха в этом регионе, односторонне поддерживая Армению и не имея прочных и стабильных отношений с Азербайджаном. И вот теперь возникает закономерный вопрос: неужели руководство Госдепартамента было настолько оторвано от реальности, что не могло заранее просчитать вполне ожидаемую реакцию Азербайджана? Конечно же, просчитывали! Но, похоже, все-таки, решили попытаться, используя определенные дипломатические и политические рычаги давления на Баку, повлиять на позицию президента Азербайджана. По-видимому, окружение госсекретаря Блинкена смогло убедить своего босса, что, объявив о заморозке контактов с Азербайджаном на высоком уровне и направив в Баку сигнал о намерении США прибегнуть к более серьезным экономическим санкциям и восстановить действие 907-й поправки, им удастся вынудить президента Алиева отступить. На поверку же в очередной раз выяснилось, что в Вашингтоне явно недооценивают политическую волю и решимость президента Азербайджана, когда дело касается национальных интересов его страны.

Как известно, официальный Баку практически сразу же после откровенно проармянского заявления в Конгрессе помощника госсекретаря США заявил, что замораживает с Вашингтоном все контакты на высшем уровне, а также аннулирует въездные визы в Азербайджан для всех высокопоставленных американских чиновников. Помимо этого, в ответ на демонстративно предвзятое отношение США и попытки оказать давление на Азербайджан официальный Баку заявил, что не будет участвовать в переговорах с Арменией в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Тем самым было поставлено под сомнение будущее вашингтонского формата армяно-азербайджанского мирного процесса, в который лично Энтони Блинкен вложил огромные усилия и время, а также в целом вся американская дипломатия на Южном Кавказе, проводившаяся на протяжение последних двух лет. В Вашингтоне, судя по реакции главы Госдепартамента, все это проанализировали и в итоге сделали первый шаг по ослаблению напряженности в отношениях с Баку.