В Баку пройдет выставка автомобилей пилотов-победителей

В рамках предусмотренных в Баку заседаний Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и церемонии вручения призов FIA пройдет выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.

Выставка состоится 6 декабря перед одним из мест проведения мероприятий FIA - Центром Гейдара Алиева.

На выставке, которая будет открыта для публики, будут представлены автомобили, управляемые пилотами-победителями: Формула-1 2023 года, чемпионата мира по ралли (World Rally Championship), чемпионата мира по ралли-рейду (World Rally-Raid Championship (w2rc)), чемпионата мира по автогонкам на выносливость (FIA World Enurance Championship), чемпионата мира по ралли-кроссу (World Rallycross Championship), Формулы Е, чемпионата мира по картингу (Mondokart.com FIA Karting World Championship-KZ).

Напомним, что с 5 по 8 декабря Баку впервые примет у себя заседания Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и одно из самых ожидаемых мероприятий в области автомобильного спорта - церемонию награждения FIA - Prize-Giving Ceremony.