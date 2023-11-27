ДТП с летальным исходом в Кельбаджаре
В Кельбаджарском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, происшествие произошло в селе Йаншаг.
В ходе предварительного расследования причин аварии сотрудники полиции установили, что Адиль Гасанов (1969 г.р.) потерял управление за рулем автомобиля марки "Нива". В результате транспортное средство упало в овраг.
Водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
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