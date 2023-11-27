ДТП с летальным исходом в Кельбаджаре

В Кельбаджарском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, происшествие произошло в селе Йаншаг.

В ходе предварительного расследования причин аварии сотрудники полиции установили, что Адиль Гасанов (1969 г.р.) потерял управление за рулем автомобиля марки "Нива". В результате транспортное средство упало в овраг.

Водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.