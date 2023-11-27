Изощренные уловки очередного мошенника фото
Задержан человек, осуществлявший кражу с банковских карт посредством страницы в TikTok.
По информации, поступившей в Главное управление полиции города Баку, в ходе оперативных мероприятий был выявлен и задержан подозреваемый Амрахов Рауль Рашад оглы.
Он обвиняется в краже 920 манатов и 1200 евро с банковских счетов двух лиц. Расследование показало, что Амрахов, создав страницу @gizlikamerasatisi в TikTok, совершал противоправные действия в отношении пользователей социальной сети.