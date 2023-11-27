Нарушение перемирия в Газе: ХАМАС и ЦАХАЛ обвиняют друг друга

Это стало первым заметным нарушением перемирия за пятый день с его начала. ХАМАС в ответ заявил, что израильтяне первыми нарушили перемирие.

Армия обороны Израиля сообщает, что несколько военнослужащих получили легкие ранения в результате нападения боевиков ХАМАС на севере сектора Газа , передает BBC.

По данным ЦАХАЛ, три взрывных устройства разорвались в двух разных местах вблизи расположения израильских войск на севере сектора Газа «в нарушение договоренностей о прекращении огня». Армия сообщает, что в одном из инцидентов по военнослужащим была открыта стрельба, и они открыли огонь в ответ.

«В обоих случаях силы ЦАХАЛ находились в пределах согласованных линий прекращения огня», – утверждается в заявлении израильской армии.

Ранее на кадрах, передаваемых информационными агентствами, были заметны клубы дыма, поднимающиеся в северной части палестинского анклава.

Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС заявил, что его бойцы отреагировали на «очевидное нарушение» режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ на севере сектора Газа, что привело к столкновению.

В заявлении группировки говорится, что «ХАМАС привержен перемирию до тех пор, пока враг его соблюдает», и содержится призыв «оказать давление на оккупантов, чтобы те соблюдали все условия перемирия на земле и в воздухе».