Фидан встретился с Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Об этом сообщается в аккаунте турецкого МИД в социальной сети Х.

В ходе встречи стороны обсудили последние события в секторе Газа и обменялись мнениями по вопросу процесса вступления Швеции в НАТО. Переговоры состоялись накануне заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Antony Blinken, U.S. Secretary of State, in Brussels.



The meeting took place before the Meeting of #NATO Ministers of Foreign Affairs and the Ministers discussed the recent developments in Gaza and Sweden's NATO membership… pic.twitter.com/nATLRewHNh