Самир Нуриев обсудил итоги деятельности Координационного штаба
28 ноября под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное итогам 3-летней деятельности штаба.
На заседании было отмечено, что после освобождения территорий от оккупации в ноябре 2020 года Азербайджан вступил в новый этап развития.
Были упомянуты антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, в результате которых вооруженные силы Армении в Карабахе были разоружены, а их военная инфраструктура нейтрализована.
Нуриев подчеркнул значительные достижения в восстановлении и строительстве на освобожденных территориях, а также в создании новых городов и сел.
Обсуждались также вопросы, связанные с реализацией программы по возвращению населения, безопасности, сельскохозяйственного использования земель и очистке территорий от мин.
В заключение были даны поручения по выполнению задач, поставленных президентом Азербайджана.