Самир Нуриев обсудил итоги деятельности Координационного штаба

28 ноября под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось заседание, посвященное итогам 3-летней деятельности штаба.

На заседании было отмечено, что после освобождения территорий от оккупации в ноябре 2020 года Азербайджан вступил в новый этап развития.

Были упомянуты антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, в результате которых вооруженные силы Армении в Карабахе были разоружены, а их военная инфраструктура нейтрализована.

Нуриев подчеркнул значительные достижения в восстановлении и строительстве на освобожденных территориях, а также в создании новых городов и сел.

Обсуждались также вопросы, связанные с реализацией программы по возвращению населения, безопасности, сельскохозяйственного использования земель и очистке территорий от мин.

В заключение были даны поручения по выполнению задач, поставленных президентом Азербайджана.