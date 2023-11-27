Эрдоган хочет привлечь Израиль к ответственности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные в секторе Газа. Об этом сообщила по итогам беседы канцелярия турецкого лидера.

"Наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН накануне предстоящего завтра заседания СБ ООН. <...> Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления", — говорится в сообщении.