Эрдоган хочет привлечь Израиль к ответственности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что Израиль должен быть привлечен к уголовной ответственности за военные преступления, совершенные в секторе Газа. Об этом сообщила по итогам беседы канцелярия турецкого лидера.
"Наш президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН накануне предстоящего завтра заседания СБ ООН. <...> Он отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления", — говорится в сообщении.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 28, 2023
Görüşmede İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına…