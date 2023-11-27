ЕС обещает помогать Украине «больше и быстрее»

Страны ЕС уже предоставили Украине €27 млрд военной помощи, но теперь должны сделать "еще больше и быстрее", заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Евросоюз и его страны-члены уже передали Украине военную помощь на €27 млрд, но теперь должны сделать еще больше и быстрее", — сказал он.

Боррель сообщил, что государства ЕС договорились выделить еще €200 млн, чтобы активизировать подготовку украинских военных. Он также заверил "своего друга Кулебу", что "страны Евросоюза не забывают о происходящем в Украине, поэтому конфликт в Газе, который хоть и находится в центре международной повестки дня, не повлияет на непоколебимую поддержку со стороны ЕС".