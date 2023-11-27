Солдаты ЦАХАЛ признаны погибшими

Вооруженные силы Израиля объявили о гибели трех солдат, захваченных в заложники ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

Погибшие – старший сержант Томер Яаков Ахимас (20 лет) из Лехавима, сержант Кирилл Бродский (19 лет) из Рамат-Гана и сержант Шакед Дахан (19 лет) из Афулы.

Они были убиты 7 октября, и главный раввин Вооруженных сил официально признал их смерть на основе данных, полученных ЦАХАЛ.

Все трое признаны "павшими солдатами, захваченными в заложники террористической группой".

Таким образом, общее количество погибших солдат ВС Израиля с 7 октября достигло 395 человек.