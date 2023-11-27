Дело «экс-министра обороны» сепаратистов в суде
Уголовное дело в отношении бывшего «министра обороны» действовавшего в Карабахе сепаратистского режима Джалала Арутюняна направлено в суд, передают армянские СМИ.
Дело передано в исполнение судьи суда общей юрисдикции Сюникской области Армении Гарика Абеляна.
Джалалу Арутюняну, занимавшему должность «командующего армией обороны» в звании генерал-лейтенанта, предъявлено обвинение в должностной халатности.
Согласно обвинительному заключению, будучи должностным лицом и общественным служащим, Арутюнян в период военного положения, объявленного 12 октября 2020 года, допустил халатное отношение к службе, что привело к тяжким последствиям по неосторожности.