ЕСПЧ разоблачил ложь Армении

Он отметил, что в решении ЕСПЧ по делу "Ованнисян и Карапетян против Армении" от 17 октября 2023 года отмечено, что граждане Республики Армения Р.Ованнисян и А.Саргсян были призваны в ряды армянской армии в 2008 и 2009 годах и направлены в воинскую часть №36 535 "Вооруженных сил Нагорного Карабаха".

Было отмечено, что в июле 2010 года оба военнослужащих были убиты своими сослуживцами, а родители убитых военнослужащих подали в суд иск против Армении с требованием компенсации.

Э.Мамедов написал, что суд уже рассматривал вопрос о юрисдикции Армении над ранее оккупированными территориями Азербайджана по другим делам, и установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над "Нагорным Карабахом" и прилегающими территориями.

По словам Э.Мамедова, Армения настаивала на позиции о том, что она не имела никакого контроля и юрисдикции над ранее оккупированными территориями Азербайджана, чтобы избежать ответственности за любые незаконные действия.

"Говоря дипломатическим языком, ЕСПЧ пришел к выводу, что Армения нечестна", — написал замминистра.

In the recent judgment delivered by the European Court of Human Rights (#ECHR) on 17 October 2023 ("Case of Hovhannisyan and Karapetyan v. Armenia"), the Court noted that the citizens of the Republic of Armenia (R. Hovhannisyan and A. Sargsyan) were drafted into the Armenian army…