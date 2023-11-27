В мероприятии приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, ответственный сотрудник отдела молодежной политики и спорта Администрации президента Фаиг Мамедов, и.о. исполнительного директора Азербайджанского фонда молодежи Гадир Халилов и другие.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров в ходе выступления отметил, что церемония представления волонтеров чрезвычайных ситуаций совпала с очень знаменательным моментом в истории народа и государства - 100-летием со дня рождения Гейдара Алиева, основателя и архитектора независимого азербайджанского государства.

По словам министра, сегодня достижения страны, которая под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева переживает самый успешный период своей многовековой истории, опираются на прочный фундамент, заложенный Гейдаром Алиевым на протяжении десятилетий для формирования устойчивого развития. 15 октября текущего года Ильхам Алиев в день 20-летия со дня избрания президентом, поднял государственный флаг Азербайджана в городах Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы и Агдере, в поселке Аскеран, на территории Сарсангского водохранилища, что стало исторической победой, подаренной народу Верховным главнокомандующим, и символизирует силу и могущество Азербайджана.

Как подчеркнул министр, общенациональный лидер Гейдар Алиев с первых дней своего руководства республикой всегда заботился о молодежи, назвав молодежь неиссякаемым источником стратегии национального развития.

Гейдаров с гордостью подчеркнул, что в стране сформировались молодые люди с высоким интеллектуальным уровнем, чувством патриотизма и национальным мышлением.

Говоря о проделанной работе в направлении становления и развития волонтерских организаций в стране, Гейдаров рассказал о программе волонтеров чрезвычайных ситуаций, которая стартовала 24 июля 2023 года в целях оказания волонтерами необходимой помощи и поддержки людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в нашей стране и за рубежом. В ходе собеседования, проведенного МЧС 12 сентября, из более 500 зарегистрированных молодых людей были отобраны 50 кандидатов и привлечены к теоретическим и практическим тренингам в различных направлениях.

Волонтеры, успешно прошедшие обучение и получившие сертификаты, будут разделены на группы по ранее указанным направлениям и начнут работать волонтерами чрезвычайных ситуаций.

Министр заметил, что в рамках реализуемых в стране волонтерских программ впервые здоровье участников программы волонтеров чрезвычайных ситуаций застраховано партнером этого проекта – ОАО «Azsığorta».

И.о. исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов рассказал о важности государственной молодежной политики, предоставил подробную информацию о деятельности азербайджанских волонтеров, выразив уверенность, что реализация программы волонтеров чрезвычайных ситуаций способствует развитию волонтерского движения.

Затем был продемонстрирован видеоролик о деятельности азербайджанских волонтеров в качестве первой иностранной помощи в Турции во время страшного землетрясения в феврале этого года, а также видеоролик с презентацией программы и тренингов для волонтеров чрезвычайных ситуаций, логотип программы и униформа волонтеров.