Гражданин Казахстана воевал в Украине и получил срок

В Казахстане 34-летний житель поселка Топар, в Карагандинской области, Алексей Шомполов приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в войне России против Украины, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, Шомполов воевал на стороне России в составе ЧВК "Вагнер". Суды обеих инстанций признали его виновным в "наемничестве", приговорив также к конфискации денежных средств в размере более 205 тысяч рублей, которые суд счёл средствами, добытыми преступным путем.

Как сообщили казахской службе "Радио Свобода" в областном суде, приговор уже вступил в законную силу. 15 ноября апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Решением суда Шомполов признан виновным и осужден "за совершение тяжкого уголовного правонарушения против мира и безопасности человечества". Суд квалифицировал его действия как причастность к военным операциям, "направленным на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства".

Сам Алексей Шомполов просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. По информации суда, Шомполов числился безработным. Сообщается, что он признал свою вину и раскаялся. В суде он говорил, что нуждался в деньгах.