Полиция заинтересовалась Конором Макгрегором

Полиция Ирландии проводит расследование в отношении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, который подозревается в подстрекательстве к беспорядкам, произошедшим в Дублине 23 ноября. Об этом сообщает газета Irish Mirror.

По ее данным, Макгрегор стал фигурантом одного из трех расследований, которое полиция начала в связи с беспорядками и спровоцировавшим их нападением вооруженного ножом мужчины на школьниц. Представитель Макгрегора пока не ответил на запрос издания прокомментировать ситуацию.

23 ноября мужчина в возрасте около 50 лет, который, по предварительным данным, приехал в Ирландию около 20 лет назад и имеет гражданство республики, совершил нападение с ножом на трех детей и женщину рядом с католической школой в Дублине. Сразу после нападения в соцсетях стали распространяться слухи о том, что преступником был алжирский мигрант или проситель убежища, а в центре Дублина начали собираться недовольные иммиграционной политикой властей ультраправые активисты.

Протесты стремительно переросли в беспорядки, в результате которых радикалы повредили несколько городских автобусов и полицейских машин, громили и грабили магазины и рестораны. По оценкам властей, в беспорядках приняли участие около 500 человек, 34 были задержаны полицией. Нанесенный ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

После протестов Конор Макгрегор обратился к властям с требованием разработать план действий для обеспечения безопасности Ирландии. Он предупредил, что в случае их бездействия он сам возьмется устанавливать порядок.