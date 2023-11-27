Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:19

Вооруженные силы ведущих стран мира активно изучают боевой опыт азербайджанской армии в 44-дневной Карабахской войне. Среди них Министерство обороны России, изучавшее при подготовке к войне с Украиной вопросы применения беспилотников и защиты боевых машин при атаках с воздуха, и армия США, которая начала обучать в своих военных училищах методам взаимодействия БПЛА и пилотируемой авиации, а также уничтожению систем ПВО и бронированной техники ударными дронами 5-го поколения. Как сообщает haqqin.az, Корпус морской пехоты США, элитное подразделение американской армии, готовится с учетом опыта 44-дневной Карабахской войны к первому в мире бою роботов, управляемых искусственным интеллектом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

Учитывая стремительные темпы, с которыми развивается искусственный интеллект, Пентагон уверен в неизбежности войны роботов, а потому решил подготовиться к ней заблаговременно. «Война роботов» представляет собой битву боевых машин, управляемых искусственным интеллектом, и роботов-солдат, которую до сих пор можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах», - подчеркивается в статье. В опубликованном в июне ежегодном обновляемом стратегическом документе Корпуса морской пехоты «Force Design 2030», теме «Интеллектуальная робототехника и автономные системы» (IRAS) отводится несколько страниц. В нем, среди прочего, изложены правила, в соответствии с которыми Корпус хочет, чтобы морские пехотинцы тренировались и в конечном итоге научились сражаться как бок о бок с этими «умными машинами», так и против них.

«В то время, как широкая общественность восторгалась в последние годы компьютерами, способными писать курсовые работы и автоматизировать большое количество текущих задач, американские военные, в основном, уделяли пристальное внимание роли машин в войне, - пишет The National Interest. - Особое внимание уделялось Карабахской войне 2020 года на Южном Кавказе, в которой использование Азербайджаном беспилотников сыграло решающую роль в исходе конфликта. Помимо этого, вооруженные дроны и дроны-разведчики, уничтожающие порой на порядки более дорогую и сложную технику, широко распространены и весьма эффективны в продолжающейся российско-украинской войне». В документе говорится, что морские пехотинцы должны, во-первых, находить экономически эффективные способы борьбы, когда дроны стоимостью в сотни, а порой всего в тысячи долларов, реально угрожают оружию или оборудованию, стоимостью в миллионы, а во-вторых, помнить, что именно современные дроны являются сегодня самым важным оружием на поле боя. В первом квартале 2024 года Корпус морской пехоты планирует опубликовать специальный стратегический документ IRAS, который будет служить руководством для его дальнейших шагов. Среди нескольких десятков рекомендаций наиболее драматичным является предложение создать первую в своем роде военную специальность или область работы, ориентированную на IRAS и сопутствующую стратегии управления талантами для набора экспертов по робототехнике. Руководители службы планируют принять решение о создании такого направления морских специалистов к началу 2025 года. Генерал Дэвид Бергер, комендант Корпуса морской пехоты США, распорядился до конца 2023 года определить одну из трех региональных экспедиционных сил морской пехоты в качестве центра для экспериментов и оценки IRAS. После чего командование обучения и образования Корпуса морской пехоты обратится к академическим кругам, представителям промышленности, исследовательских учреждений, а также к союзным вооруженным силам, чтобы «синхронизировать и распространить» правила и концепции, регулирующие боевые действия с использованием робототехники и автономных систем.