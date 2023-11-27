Сегодня вечером ожидается новый раунд обмена израильских заложников на заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, в рамках пятого, продленного этапа соглашения о прекращении огня, передают израильские СМИ.

В ответ Израиль планирует освободить 15 палестинских женщин и 15 подростков. В последний час произошла заминка с выездом конвоя Красного Креста из сектора Газа в Египет из-за большого скопления палестинцев у контрольно-пропускного пункта в "Рафахе".

Газета «Аль-Араби аль-Джадид», издаваемая в Лондоне, ссылается на египетские источники, утверждающие, что стороны согласились продлить прекращение огня еще на два дня благодаря посредничеству Египта, Катара и США. В течение этого времени ХАМАС освободит еще 20 израильтян, что может привести к продлению прекращения огня до пятницы-субботы. ХАМАС требует, чтобы гуманитарная помощь была доставлена в Газу и чтобы в больнице "Аш-Шифа" открылись несколько отделений.

Также сообщается о переговорах о более продолжительном перемирии, которое предполагает обмен мужчинами, военнослужащими-женщинами и телами погибших солдат, а также, возможно, живыми солдатами-мужчинами, задержанными 7 октября. По последним сведениям, такое перемирие может продлиться 10 дней, то есть почти до середины декабря.

Израиль выразил готовность продлить соглашение на 9 дней при условии ежедневного освобождения 10 заложников.

Президент Ицхак Герцог обсудил сложность выбора между спасением израильтян из плена и необходимостью продолжения военных действий против ХАМАС, подчеркнув важность международных усилий для освобождения заложников.