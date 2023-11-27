Израиль обсуждал с британскими властями возможность перевода средств от продажи английского футбольного клуба "Челси", ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, на восстановление пострадавших от боевиков палестинского движения ХАМАС районов страны вместо Украины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали у Великобритании, рассмотрят ли они возможность выдать лицензию для [передачи] любых активов [Абрамовича], а не только "Челси", в качестве пожертвования на восстановление Израиля. Роман является крупным донором в Израиле", — сказал один из источников издания, добавив, что сам бизнесмен, имеющий израильский паспорт, не был осведомлен о сделанном Лондону предложении со стороны правительства еврейского государства.

Газета отметила, что британские власти отклонили эту идею. При этом, согласно The Daily Telegraph, в Лондоне полагают, что за высказанной инициативой стоит именно Абрамович, который не желает переводить деньги Украине, чтобы не подвергаться осуждению в России. Источники издания также сообщили о том, что бизнесмен якобы предлагал использовать средства от продажи "Челси" для оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям Турции.

Абрамович был внесен в санкционный список Великобритании в марте 2022 года, в результате чего его активы были заморожены, включая футбольный клуб "Челси". В мае 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, позволяющую продать "Челси" за £4,25 млрд, с условием, что вырученные средства будут направлены на благотворительность, в том числе на помощь украинским беженцам.