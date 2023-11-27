Турция устанавливает полевые госпитали в Газе видео
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна планирует в ближайшее время организовать полевые госпитали и начать предоставление медицинских услуг в Газе. Это заявление было сделано на платформе X, ранее известной как Twitter, после того как турецкая делегация осмотрела потенциальные места для госпиталей в Газе, перейдя границу со стороны Египта.
Коджа опубликовал видео с комментарием: "Это Газа с ее кровоточащими ранами. С помощью полевого госпиталя, который мы установим на специально выделенных территориях, мы скоро начнем оказывать здесь медицинскую помощь".
Он не предоставил дополнительных деталей.
Ранее в этом месяце Турция отправила в Египет корабль с медицинским оборудованием и материалами.
İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz. pic.twitter.com/I6Ck2cIWNG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2023