Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна планирует в ближайшее время организовать полевые госпитали и начать предоставление медицинских услуг в Газе. Это заявление было сделано на платформе X, ранее известной как Twitter, после того как турецкая делегация осмотрела потенциальные места для госпиталей в Газе, перейдя границу со стороны Египта.

Коджа опубликовал видео с комментарием: "Это Газа с ее кровоточащими ранами. С помощью полевого госпиталя, который мы установим на специально выделенных территориях, мы скоро начнем оказывать здесь медицинскую помощь".

Он не предоставил дополнительных деталей.

Ранее в этом месяце Турция отправила в Египет корабль с медицинским оборудованием и материалами.