В России раскрыли детали переговоров в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский утверждает, что Россия никогда не стремилась к завоеванию Украины. По его словам, Запад и президент Украины Владимир Зеленский спровоцировали военные действия между двумя странами , передают российские СМИ.

Мединский пролил свет на переговоры с Украиной, прошедшие в Турции весной 2022 года.



«Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важно – но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, затем независимости республик Донбасса. Там был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения. Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Соответственно, Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — заявил он.

Мединский добавил, что мирное урегулирование конфликта с Украиной возможно только при выполнении поставленных Россией целей и задач в рамках «СВО» (этим эвфемизмом в России называют войну с Украиной - прим.).