ХАМАС обратился к исламским странам

Палестинское движение ХАМАС призвало арабские и исламские государства срочно направить в сектор Газа полевые госпитали для обслуживания пострадавшего населения. Об этом говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале.

"Учитывая прекращение работы больниц в результате израильских бомбардировок, палестинцы ждут от арабов и мусульман срочного направления в Газу полевых госпиталей и медицинских специалистов", — отмечается в тексте.

"Мы ожидаем, что арабские и исламские страны внесут также свой вклад в спасение и вывоз раненых на лечение за границу", — добавили в ХАМАС.