Стала известна причина размолвки Британии и Греции

Великобритания оказалась в центре дипломатического скандала после того, как премьер-министр Риши Сунак отменил запланированную встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. Корень проблемы кроется в диспуте относительно древнегреческих скульптур, вывезенных в Британию в XIX веке, на возвращении которых настаивает Греция, передают британские СМИ.

Ситуация обострилась настолько, что британский премьер отменил встречу в последнюю минуту, предложив вместо себя заместителя, что привело к тому, что Мицотакис предпочел вернуться на родину.

Конфликт связан с мраморными фризами и скульптурами с Парфенона, которые находятся в Британском музее в Лондоне. Греция утверждает, что эти предметы являются частью их национального наследия, утверждая, что они были украдены во времена колониализма и должны быть возвращены на их историческую родину.

Этот спор длится уже более 40 лет, и обострился недавно, когда британская сторона ожидала, что вопрос скульптур не будет подниматься во время визита Мицотакиса в Лондон.

На Даунинг-стрит полагали, что были даны обещания не затрагивать эту тему. Однако греческое правительство оспаривает эти утверждения.

Ситуация накалилась после того, как в воскресном выпуске программы Би-би-си греческий премьер был спрошен о скульптурах и заявил, что их разделение между Лондоном и Афинами можно сравнить с разрезанием Моны Лизы на две части.

The Telegraph сообщает, что Сунак был разочарован публичным призывом Мицотакиса изменить позицию британского правительства по этому вопросу. Сунак лично отменил встречу, считая нарушение договоренностей вопросом уважения.

Мицотакис, в свою очередь, был недоволен предложением Сунака встретиться с его заместителем и, разочарованный, отправился обратно в Грецию.