В Украине погибли мирные жители

В Сумской области Украины в результате российских обстрелов погибли три человека. Как передают украинские СМИ, об этом сообщает областная прокуратура.

Еще трое получили ранения различной степени тяжести. Также были разрушены не менее пяти частных домов.

Погибли две женщины и семилетняя девочка. Тела первых двух достали из-под обломков домов в городе Середина-Буда, девочка скончалась в результате попадания снаряда в автомобиль. В нем также находился ее отчим – он выжил. Ребенок скончался по дороге в больницу.

Несколькими часами ранее российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.